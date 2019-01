Luxemburgo será el primer país del mundo con transporte público gratuito

Luxemburgo cuenta con la mayor proporción entre automóviles y personas de toda la Unión Europea. Para resolver esta cuestión, el primer ministro Xavier Bettel, recientemente reelegido para un segundo mandato, prometió un pase libre para todos los residentes.

El pequeño Estado posee cerca de 560.000 habitantes y su número de automóviles per cápita sin embargo, no acompaña su tamaño: 662 por cada mil personas, según New York Times.

Entre los factores que contribuyen al caos está el desplazamiento de los más de 200.000 trabajadores que cruzan la frontera de Bélgica, Francia y Alemania hacia Luxemburgo. En busca de mejores salarios, muchos habitantes del entorno trabajan en países diferentes. Según el mismo medio, el investigador del Instituto de Investigación Socioeconómica de Luxemburgo, Olivier Klein, afirmó que "es básicamente como una ciudad que tiene suburbios en el exterior".

En los últimos 20 años, los pasajeros que realizan la travesía ya son el doble y eso está afectando a comunidades rurales cercanas a la frontera de Luxemburgo, cuyas calles, antes tranquilas, se convirtieron en una ruta alternativa para la fuga del tránsito. ¿La solución? Eliminar los tickets de trenes, tranvías y autobuses.

Según el denominado "Acuerdo de Coalición 2018-2023", publicado por el Gobierno, el transporte público gratuito se introducirá en el primer trimestre de 2020. "Una movilidad sostenible y de alto rendimiento no sólo es esencial para nuestra economía, sino que es indispensable para [alcanzar] las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. La implementación de la movilidad multimodal seguirá siendo una de las principales prioridades de los cinco años que están por venir", se lee en el documento.

Pase libre

El transporte colectivo gratuito ya es realidad en algunas ciudades del mundo. A pesar de todos los obstáculos que enfrenta, es una lucha constante de algunas organizaciones que buscan hacer el transporte colectivo accesible a todos y también de aquellas que ven en la alternativa una solución para la movilidad urbana de las grandes ciudades.





Fuente: UNO Entre Ríos