"Madraza" recibió el premio Blood Window en el Festival de Sitges

Terminó el Festival de Sitges dedicado a cine fantástico, con el triunfo de "Jupiter's Moon", de Kornel Múndruiczó, que también recibió el premio a mejores efectos especiales, y en el apartado Blood Window resultó ganadora la argentina "Madraza", de Hernán Aguilar.





El premio especial del jurado fue para "Thelma", de Joachim Trier, el de mejor dirección para Coralie Fargeat por "Revenge", el de mejor actriz para Marsha Timothy por "Marilina the Murderer in Four Acts", de Mouly Surya, y el de actor para Rafe Spall por "The Ritual", de David Bruckner.





Madraza Trailer Oficial



"Madraza" cuenta la historia de una ama de casa de clase media baja, que se transforma en asesina a sueldo, luego relacionada con un detective que investiga los crímenes, con papel central a cargo de la actriz paraguaya Loren Acuña.