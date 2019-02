No planeaban tener más hijos, por un descuido ella quedó embarazada y tuvieron... septillizos

Embed في حالة فريدة من نوعها .. سيدة عراقية تبلغ من العمر 25 عاماً، تلد 7 توائم ولادة طبيعية بمستشفى البتول التعليمي في محافظة #ديالى، ونشرت الصفحة الرسمية لصحة المحافظة على #فيسبوك صوراً للأطفال وهم ذكر و6 إناث، مؤكدة أن الأم والأطفال بحالة صحية جيدة #صحيفة_الرؤية

Según se explica desde el sitio especializado Stanford Children Health, el parto de un embarazo múltiple depende de numerosos factores que incluyen la posición fetal, la edad gestacional y la salud de la madre y los fetos.En general, en el caso de gemelos, si ambos fetos están en la posición vertex (cabeza hacia abajo) y no existen otras complicaciones, es posible un parto vaginal. Si el primer feto está en posición vertex pero el segundo no, el primer feto puede nacer por parto vaginal y el segundo se invierte a la posición vertex o nace de nalgas (las nalgas se presentan primero).Estos procedimientos pueden aumentar el riesgo de problemas como procidencia de cordón (cuando el cordón se desplaza por la abertura del canal de parto). Es posible que sea necesaria una cesárea de emergencia para el segundo feto. Generalmente, si el primer feto no está en posición vertex, ambos bebés nacen por cesárea. La mayoría de los trillizos y otros embarazos de más de dos bebés nacen por cesárea.Fuente: La Vanguardia - UNO Entre Ríos