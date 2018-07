Periodista alcohólica busca su destino en un caso policial

Camille Preaker es una periodista alcohólica que regresa a Missouri, su pueblo natal, para cubrir la noticia del asesinato de una adolescente y la desaparición de otra. Mientras trata de construir un rompecabezas psicológico sobre su propio pasado, descubrirá cuánto de sí misma hay en esas jóvenes víctimas. Ese es el disparador de Sharp objects (Heridas abiertas), la serie exclusiva de HBO ya disponible en esta plataforma, con el protagónico de una figura del cine: Amy Adams.





Esta miniserie de ocho capítulos que tiene a Adams también como productora ejecutiva de esta ficción cuenta con un valor agregado. Y es la dirección de Jean Marc Vallée, que no es otro que el responsable de las cámaras detrás de la exitosa Big little lies, en una producción que está basada en el best seller homónimo de Gillian Flynn.





A los 43 años, Amy Adams es una estrella de Hollywood. Fue la figura de Steven Spielberg en Atrápame si puedes y David O'Russell en The Fighter y Escándalo americano. Pero además brilló en The Master, de Paul Thomas Anderson, con Denis Villeneuve en La llegada y con Tom Ford en Animales nocturnos, entre casi cincuenta filmes.





HERIDAS ABIERTAS (Sharp Objects) -Tráiler 2 oficial Subtitulado HBO



Gillian Flyn, autora de Perdida y del libro homónimo en el que se inspira la serie, dijo que "Camille estaba esperando por Amy Adams". En rigor, Adams venía coqueteando con la televisión.





"Es un personaje muy bonito, imperfecto y muy humano. Tiene un dolor muy profundo y lo usa en su vida. Muchas personas tienen un lado oscuro, un lado secreto que sienten que no pueden compartir con el mundo y eso hace que sea una mujer con la que muchos pueden sentirse identificados", comentó Adams en una entrevista para la revista People.





Para la actriz, esta serie "está rodada como una película de ocho horas que estás filmando durante cuatro o cinco meses. El ritmo es diferente y eso requiere un tiempo para acostumbrarse. Fue agotador pero también estimulante", agregó la protagonista.





Rodada en Los Ángeles, California y Atlanta, la miniserie original de HBO creada por Marti Noxon cuenta también con un elenco estelar integrado por Patricia Clarkson, Chris Messina, Eliza Scanlen, Elizabeth Perkins y Matt Craven, entre otros.





Gillian Flynn, la autora, guionista y productora ejecutiva, considera a Sharp objects como su "primer hijo", simplemente porque es la primera novela que escribió "durante noches, fines de semana y vacaciones, sin creer realmente que fuera a publicarse alguna vez".





"Sentía que debía traer a esta joven a la vida y por eso tiene un lugar sagrado para mí. Es algo extraño y apasionante llevar el texto a la pantalla, permitiéndole convertirse en algo nuevo, mientras respetamos las interpretaciones de los lectores. Es divertido, y a la vez, da algo de temor. Esta fue mi primera novela y la última en ser llevada a la pantalla. Pasaron 12 años. Pero Amy apareció y pensé: ¿era eso? Camille estaba esperando a Amy para que la interpretara. Realmente creo que Camille necesitaba a Amy", insistió.





Para el director Jean Marc Vallée lo curioso fue cómo se pudo encontrar "belleza en lugares inesperados" y "cómo la oscuridad a veces puede tornarse atractiva, confortable". "Esto es lo que me sucedió cuando leí la novela –destacó–, fui absorbido por la mente de Camille. Nunca había conocido, visto o escuchado algo así antes".





"Estaba fascinado por su obsesión con las palabras, el modo en que las usa para definirse a sí misma, para sanar, para lastimar, y su modo de describir el mundo, de hablar sobre sus heridas e imperfecciones", finalizó Jean Marc Vallée.