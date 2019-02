Pésimas noticias para Lula: recibió otra condena y falleció un hermano

Un miércoles de muy malas noticias vivió el encarcelado ex presidente de Brasil, Inacio Lula Da Silva. Por un lado le negaron el permiso para asistir al funeral de su hermano mayor, fallecido el martes. Por otro lado, recibió una nueva condena a 12 años y 11 meses por otra causa de corrupción, diferente a la que lo tiene tras las rejas.

La Policía Federal recomendó no autorizar el pedido de permitirle ir a darle el último adiós a su familiar, alegando cuestiones logísticas, entre ellas no disponer de los medios de transporte necesarios para que el ex mandatario pueda participar a tiempo de los ritos post mortem de su hermano Genival Inacio, y de seguridad, ante el alto poder de movilización del ex mandatario

"Vavá" fallecido este martes a los 79 años, murió víctima de un cáncer.

Lula cumple desde abril pasado en Curitiba (sur), a 400 kilómetros de Sao Paulo, una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer a una constructora en contratos con la estatal Petrobrás.

El ex mandatario, de 73 años, responde a otros procesos, pero se declara inocente en todos y denuncia una conspiración para impedirle volver al poder.

En cuanto a la nueva condena es por recibir sobornos de Odebrecht, OAS y Schahin para su mansión campestre en Atibaia. Con esta nueva sentencia, que aún no está firme, Lula suma sentencias por 24 años de cárcel.

Fuente: Diario UNO de Mendoza