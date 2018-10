"Puso en venta" a su novia y le ofrecieron U$D 100 mil

Inicialmente, el anuncio recibió solo algunas ofertas de los compañeros de Dale, pero en 24 horas se había visto más de 8 mil veces y se habían acumulado más de 100 ofertas, con una oferta más alta de 92 mil dólares.





El novio dijo: "Después de que lo puse en eBay, solo seguí riéndome y ella me preguntó de qué me reía. Le dije que la pondría a la venta en eBay. Salimos a cenar esa noche y me estaban bombardeando mensajes de toda Europa y lugares tan lejanos como Estados Unidos y Australia. A partir de ahí simplemente se salió de control. Las ofertas comenzaron a volverse locas. Yo estaba como, Wow, ¿qué he hecho?"





Inevitablemente, la broma se volvió un poco espeluznante, con "compradores interesados" que le enviaban mensajes sobre el historial de servicio, las pruebas de manejo y las duras revoluciones, pero Dale vio el lado divertido.





"En un momento dado, recibí un mensaje cada 30 segundos. Había muchos mensajes divertidos" aseguró Dale.





Como era de esperar, el anuncio fue retirado por eBay, aunque parece que a Kelly al menos le hubiera gustado seguir con la venta, ya que Dale dijo: "Kelly me preguntó: 'Entonces, ¿a qué precio me habrías vendido? ¿Estarías molesto si alguien me comprara?' A lo que le dije me habría molestado, pero que hubiera llorado en un Lamborghini o en un Ferrari, lo que lo hace mucho mejor. Ella dijo que si el nuevo propietario tuviera esa cantidad de dinero, entonces ella tendría una mejor calidad de vida. Así que podría haber sido contraproducente".