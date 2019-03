Qué es mercurio retrógrado y por qué sería el culpable de todo lo que sale mal

Computadoras bloqueadas, vuelos perdidos, tensiones en tu lugar de trabajo -una persona cree en la astrología te dirá que todo ese caos es cuando Mercurio es retrógrado. Siempre en esa línea de pensamiento, durante este periodo las dificultades se acumularían, es por eso que es importante anticipar estas fechas, por eso hay que saber 2019 tendrá 3 fases de mercurio retrógrado y la primera comenzó por primera vez este 5 de marzo.

El calendario de mercurio retrógrado 2019

Mercurio retrogrado también puede afectar tus viajes, puede hacer que pierdas tus maletas, que pierdas el autobús, el avión, etc. Tienes que estar atento y tener cuidado en cómo y dónde guardas tus documentos y papeles importantes porque pérdidas o errores pueden producirse. Espera a que mercurio siga su camino habitual para firmar ante un notario. nuevos documentos, contratos, etc.

No te confíes de los medios de transporte porque pueden tener problemas. Así que busca la manera de organizarte mejor a la hora de realizar tus trayectos hacia el trabajo o para tus vacaciones, no vaya a ser que pierdas tu autobús o tu avión. Si utilizas tu auto lo mejor es que hagas las revisiones necesarias antes de salir de casa.

Entre el 18 y 27 de marzo tienes que estar más atenta (o) que de costumbre porque la conjunción con Neptuno puede nublar tu mente más de lo normal y amplificar los riesgos de ilusión. Neptuno en piscis, también puede representar grandes espacios como el mar, el agua, etc. Toma todas tus precauciones para no “perderte” en tus vacaciones. También tienes que vigilar tus canalizaciones si te alejas de casa por un tiempo, ya que algunas fugas de agua o algunas inundaciones podrían ser posibles.

También verifica que los mensajes que envías hayan llegado a su destinatario en lugar de molestarte porque no te responden... Evita los mensajes, el buzón de voz, lo mejor es tener un contacto directo por teléfono. Sé claro en tus intenciones y también asegúrate que la otra persona haya sido lo suficientemente clara, para evitar perder una cita u otro malentendido. Evita firmar un contrato durante este período, si es posible. No te preocupes si todos los electrodomésticos de la casa fallan uno tras otro... ¡no siempre será así! Guarda la calma y ten paciencia.

La mejor forma de atravesar este delicado período es tomando precauciones, cuando vayas a tomar el transporte, verifica que no haya huelgas, sal de tu casa con anticipación para que no tengas ningún problema en caso de tráfico, esto en automóvil o en todo tipo de transporte.

La historia





Mercurio retrógrado -como es técnicamente llamado- está escrito en los círculos de la astrología desde mediados del siglo XVIII. El acontecimiento fue observado en los almanaques agrícolas británicos de la época, los granjeros lo usaban para sincronizar sus horarios de la siembra con los patrones de las estrellas. Durante la manía del espiritualismo, el interés en la astrología prosperó, desde entonces muchas personas creen que las estrellas afectan la tierra en una variedad de maneras. Las publicaciones de finales del siglo XIX como The Astrologer's Magazine y The Science of the Stars conectaron a Mercurio retrógrado con fuertes lluvias. Las caracterizaciones del acontecimiento se tomaron como un "", pero su asociación con el desastre absoluto no era tan frecuente entonces como lo es hoy.

En los años 70, los horóscopos eran un pilar del periódico y Mercurio retrógrado era un jugador que se repetía. Debido a que se dijo que el dios romano Mercurio gobernaba los viajes, el comercio, la riqueza financiera y la comunicación, en los círculos astrológicos, el planeta se vinculó a esos asuntos también.