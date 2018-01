Quieren prohibir smartphones chinos en EE.UU porque... "amenazan la seguridad"

Legisladores del Partido Republicano presentaron un proyecto de ley que busca prohibirle al gobierno de Estados Unidos firmar contratos con las compañías chinas Huawei y ZTE, y afirmaron que son "una amenaza de seguridad nacional".





El "Acta de Defensa de las Comunicaciones del Gobierno de Estados Unidos" fue presentada el pasado 9 de enero por el congresista texano Mike Conaway y sostiene que "el comercio de tecnología china es un vehículo del Gobierno (del país asiático) para espiar a las agencias federales" norteamericanas.





El proyecto de ley hace referencia a un informe de 2011 que alega influencia gubernamental china sobre Huawei y otras compañías, y recupera una declaración del general Michael Hayden de la CIA que afirmaba que la empresa de telecomunicaciones "había compartido información confidencial con el estado chino".





También se destaca un informe del FBI que, en 2015, reiteraba la preocupación de que el gobierno chino pueda acceder a las comunicaciones comerciales de Estados Unidos a través de la tecnología Huawei.

Como resultado de estas afirmaciones, el proyecto de ley busca prohibir el uso o adquisición de cualquier equipo o servicio de telecomunicaciones de las dos compañías.





Recientemente la empresa de telecomunicaciones AT&T canceló un acuerdo para vender uno de los últimos modelos de Huawei en Estados Unidos, algo que medios como The New York Times y The Wall Street Journal, relacionaron con la preocupación de algunos congresistas por temas de seguridad relativos a la vinculación de Huawei con el gobierno chino.