Se despertó con una cucaracha dentro del oído y tardaron más de una semana en sacársela

Si alguna vez tuviste la pesadilla de tener una cucaracha en el interior de tu cuerpo, Katie Holley, de Florida, lo vivió en carne propia durante nada menos que 9 días. La mujer relató con todo tipo de detalles cómo se despertó con una cucaracha en el interior del oído y lo que ocurrió a partir de entonces.





Según explicó en la web SELF, la aterradora historia comenzó así:





El mes pasado, a mitad de la noche, me desperté sobresaltada. Sentí como si alguien hubiera puesto un trozo de hielo en mi oreja izquierda, pero fue algo mucho peor.





Al principio supuso que era un insecto, sobre todo después de utilizar un hisopo y que este revelara dos patas. Luego, su esposo echó un vistazo y le dijo que definitivamente era una cucaracha. El esposo de Holley solo pudo verificar que la cucaracha aún estaba viva, así que decidieron dirigirse a la sala de emergencias.





En el hospital le dieron un poco de lidocaína para adormecer el área y matar al insecto, momento en el que pudieron sacar varios pedazos pensando que eso era todo. Según Holley:





cucaracha en el oido.jpg Parte de la cucaracha (Katie Holley)



Cuando el médico me administró la lidocaína, la cucaracha comenzó a ... reaccionar. Sentir una cucaracha en la agonía de la muerte, alojada en una parte muy sensible de tu cuerpo, es diferente a cualquier cosa que pueda explicar adecuadamente.





Sin embargo, el médico de urgencias no pudo sacarla por completo. Todavía con una extraña sensación en el oído, nueve días más tarde fue a ver a su médico local, quien separó otras seis piezas del cadáver de la cucaracha y le confirmó que no quedaban más partes. El doctor le reservó una visita a un especialista en oídos, nariz y garganta.





"El otorrinolaringólogo me colocó una especie de microscopio junto a la oreja. No dijo gran cosa, pero sí confirmó que todavía había algo allí. El hombre extrajo toda la cabeza, el torso superior, las extremidades adicionales y las antenas. Llevaba con todo eso en el oído durante más de una semana. También me dijo que extraía insectos de los oídos de la gente al menos una vez al mes, y que yo era la segunda persona ese día que lo necesitaba", comentó la mujer.





Aunque pudiera parecer lo contario, no es un fenómeno tan raro como pudiera parecer tener una cucaracha en el oído. De hecho, los insectos como las cucarachas y las hormigas terminan en los oídos buscando comida. ¿Por qué? Según el entomólogo Coby Schal, "porque están buscando comida en todas partes, y el cerumen puede ser atractivo para ellos".





Fuente: SELF vía ScienceAlert