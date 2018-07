Trump dice que la reunión con Putin tuvo "muy buen inicio"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que su reunión con el mandatario ruso Vladimir Putin tuvo "un muy buen inicio para todos" conforme los dos líderes y sus principales consejeros se sentaron frente a frente en un almuerzo que siguió a más de dos horas de conversaciones con sólo los mandatarios presentes y sus intérpretes.





La Casa Blanca había programado 90 minutos para esa reunión.





Melania, Donald Trump, Vladimir Putin, el presidente de Finlandia Sauli Niinisto y su esposa Jenni Haukio. Foto: AP.



Ambos líderes llegaron el lunes al palacio presidencial de Helsinki para la cumbre, horas después de que el mandatario estadounidense culpó a su país, y no a la intromisión del Kremlin en las elecciones a la Casa Blanca, por el mal momento que atraviesan las relaciones entre Washington y Moscú.





El encuentro cara a cara entre los dos dirigentes en la capital de Finlandia tuvo como telón de fondo unas deterioradas alianzas occidentales, los avances en la pesquisa sobre la intromisión electoral y el temor a que la agresión de Moscú quede impune.





"Nuestra relación con Rusia NUNCA ha sido peor", tuiteó Trump el lunes por la mañana, culpando a los "años de tontería y estupidez de Estados Unidos y ahora, la caza de brujas manipulada".





La reunión fue condenada de antemano por varios miembros del Congreso de ambos partidos luego de la acusación presentada en Estados Unidos la semana pasada contra 12 oficiales de la inteligencia militar rusa acusados de hackear a los demócratas en los comicios de 2016 para ayudar a Trump a llegar a la Casa Blanca. Inmune a esto, el dirigente estadounidense se sentó cara a cara con Putin, el autoritario líder por quien ha expresado admiración.





Trump fue recibido en el palacio por el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö. La cumbre comenzó más tarde de lo previsto porque Putin llegó a Helsinki con alrededor de media hora de demora en otra muestra de su famosa falta de puntualidad. El presiente estadounidense pareció devolverle el favor y esperó a que el ruso llegase al lugar de la reunión antes de salir de su hotel.





Foto: AP.



No es la primera vez que Putin llega tarde a citas con otros líderes mundiales. Ya ocurrió en encuentros con la reina Isabel II de Inglaterra y el papa Francisco, entre otros.





Trump y sus asesores han intentado repetidamente rebajar las expectativas en torno a las conclusiones de la cita. En declaraciones a CBS News, señaló que no "espera nada" de Putin, mientras que su asesor de Seguridad Nacional declaró que Washington no estaba buscando pactos "concretos". Durante un desayuno de trabajo con el presidente finlandés antes el lunes, Trump dijo a reporteros que pensaba que la reunión saldrá "bien".





Las dudas giran en torno a si Trump reprenderá dura y públicamente a su par ruso por la intromisión electoral que derivó en la investigación del fiscal especial Robert Mueller, un proceso que califica constantemente como "caza de brujas".





En sus tuits del lunes, el presidente estadounidense siguió despreciando la pesquisa y culpó a su predecesor, Barack Obama , por no frenar los esfuerzos rusos en los comicios de 2016. Señaló que el mandatario demócrata "fue informado por el FBI sobre la intromisión rusa, dijo que no podía pasar, que no era gran cosa y no hizo NADA al respecto".





En realidad, el gobierno sí tomó medidas: Obama confrontó personalmente a Putin; expulsó a casi tres docenas de diplomáticos rusos que según las autoridades estadounidenses eran en realidad operativos de inteligencia e impuso nuevas sanciones.







