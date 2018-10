Un inglés aventurero que trabaja para Google Maps

Sonríe todo el tiempo y tal vez sea una característica de la vida relajada que lleva, ya que es una persona cosmopolita (viaja permanentemente). Adam Aaron Fraiel (37) es un inglés que está de paso por la provincia y que se dedica, entre otras actividades, a trabajar para Google Maps, un servidor de la web que pertenece a Alphabet Inc. (una multinacional estadounidense).





Con su camarita 360 de origen chino que muestra con orgullo y que casi es parte de su cuerpo (en la entrevista con UNO utilizó además una colorida y llamativa camisa), este escritor y profesor de inglés desmenuzó su vida.





El simpático personaje, que es amante del boxeo (mencionó a Sergio Maravilla Martínez y Roberto Mano de Piedra Durán) y del rugby y que no le gusta el fútbol (su familia es hincha del Manchester United) -a pesar de que su padre Frank lo llevaba a los partidos cuando era pequeño-, contó la razón por la que está hospedado en la casa de la familia Guattini. "Vine a Mendoza a sacar fotos y terminar de escribir mi primer libro de viajes", reveló gracias a la traducción de Luisa Sarmiento, una profesora de Inglés.





"En la provincia la semana que viene saldré a buscar lugares para captar imágenes. Google me dio una lista de los sitios que debo fotografiar. Son el centro de la provincia, cafés, hostels, campings, restaurantes, colegios, negocios, cines, agencias de viajes, bodegas y también la montaña. El trabajo me demandará un mes", dijo y remarcó su labor de freelance, que le permite realizarlo sin prisa, aunque lleva tres años trabajando para el famoso buscador de internet.





Remarcó que "realizo videos en las rutas donde Google no llega con un auto. El objetivo es mostrar los lugares más pequeños y menos conocidos".





Es un aventurero con todas las letras, ya que trabajó en varios países, inclusive estuvo en Venezuela el 5 de marzo de 2013, cuando el ex presidente de ese país, Hugo Chávez falleció. "Estuve en Río de Janeiro, Salvador y Fortaleza (de Brasil ); Asunción y San Bernardino (de Paraguay) y en Europa, en Francia , España e Inglaterra", afirmó.





Habló de las otras actividades que realiza en su vida. "Escribo para mi web site y mi libro (está escrito en inglés y será publicado en Amazon y Kiddle), diseño ropa y vendo viajes virtuales (se publican sus fotos en sitios dedicados al turismo)", relató quien está de novio con una fotógrafa brasileña llamada Carolina ("¡es increíble!", exclamó).





La experiencia en Tierra Santa





Dio más detalles de su libro electrónico, que se publicará el 7 de noviembre próximo, el día de su cumpleaños. "Se llama Bag Up!, que quiere decir con la mochila al hombro. Trata de mi visita a Israel".

Quiso contar lo que vivió en Israel, la tierra de Jesús. "Jerusalén es la ciudad más sorprendente del planeta, por la arquitectura, la cultura y la claustrofobia que producen las millones de personas que hay", dijo.





Amplió el concepto. "Me llamó la atención el sonido de las iglesias católicas y mezquitas en ciertas horas del día. Tuvimos la oportunidad de acampar sobre los techos de algunas construcciones y desde allí teníamos una vista espectacular de los templos principales de la ciudad", graficó.





Fue más allá con su emotivo relato. "Nos levantábamos en las mañanas con el sonido de los rezos de todas las iglesias al mismo tiempo. No soy religioso, pero realmente ese fue un momento mágico, muy inspirador. Otro momento fue cuando con un amigo alemán llamado Dominique nos quedamos atrapados en el desierto judío sin agua y sin alimentos".





Realizó una comparación de las costumbres de nuestro país con la forma de vivir de Inglaterra. "Creo que los argentinos son mucho más cálidos, les dan la bienvenida a las personas y les gusta compartir todos.





Con un fernet toman todos, eso no ocurriría en Inglaterra (risas), ya que cada uno tendría su propio vasito. Pero allá no toman fernet, algo que me gusta al igual que el malbec", apuntó Adam, quien fue entrevistado en la escuela Paula Albarracín, de Maipú y desembarcará próximamente en Jujuy y Salta, para seguir su interminable ruta.