Una app mandó al frente a varios militares

Una aplicación de rastreo de actividad física reveló en un mapa de calor (un gráfico de visualización de datos) las rutas de ejercicio de personal militar, a partir de los datos que subían algunos soldados que son usuarios, lo que otorgó indicios de la ubicación de sus bases ubicadas en todo el mundo y causó preocupación sobre la seguridad.





El mapa de esta herramienta online denominada Strava -con base en San Francisco- muestra los caminos en donde sus usuarios se registran al correr o andar en bicicleta.





En este sentido, se mostró en apariencia la estructura de bases militares extranjeras en países como Siria y Afganistán a medida que los soldados (suscriptos a esta app) se mueven a su alrededor, informó la BBC.





El servicio de Strava proporciona una aplicación que usa el GPS del celular para rastrear la actividad física de sus usuarios, sobre los que se estima hay 27 millones en todo el mundo.





La herramienta usa los datos recopilados, así como de los dispositivos de ejercicio como Fitbit y Jawbone, para permitir a las personas verificar su propia actividad y compararla con la de los demás.





Según la empresa, la nueva versión del mapa de calor se fue construyendo a partir de mil millones de actividades y cubrió hasta el momento 27.000 millones de kilómetros de distancia realizada por sus suscriptores.





No se trata de un mapa en vivo, sino que los datos agregan las actividades registradas entre 2015 y septiembre de 2017.





Nathan Ruser, un estudiante de 20 años de seguridad internacional en la Universidad Nacional de Australia, dijo que encontró el mapa mientras navegaba por un blog de cartografía la semana pasada.





Se le ocurrió que una gran cantidad de personal militar en servicio activo había estado compartiendo de forma pública los datos de ubicación y se dio cuenta de que destacar los ejercicios como rutas regulares para correr podría resultar peligroso.





"Simplemente lo vi y pensé: oh, me parece que esto debería estar acá, no es bueno", sostuvo el estudiante en declaraciones a la BBC.





"Pensé que la mejor manera de lidiar con eso era dar a conocer las vulnerabilidades para que puedan ser reparadas", afirmó.





Asimismo, mencionó sentirse "shockeado" por la cantidad de detalles que se podían ver: "Podés establecer un patrón de vida".





La vocera del Departamento de Defensa de los Estados Unidos , Maj Audricia Harris, aseguró que tomó está cuestión "muy en serio" y que se está "revisando la situación para determinar si se requiere capacitación o orientación adicional".





Estados Unidos tuvo conocimiento de estos problemas y publicó un comunicado para abordar los riesgos de seguridad en el Departamento de Defensa.