"Ya no tenía fuerzas, quería encontrar la paz", dijo familia sobre DJ Avicii

La familia del DJ sueco Avicii, que fue encontrado muerto el pasado viernes en Omán, dijo hoy que el artista, una de las grandes estrellas mundiales de la música electrónica, ya no tenía "fuerzas" para luchar y solo buscaba la "paz".





"Luchó realmente con pensamientos sobre el sentido de las cosas, la vida, la felicidad. Ahora ya no tenía fuerzas, quería encontrar la paz", señaló en un comunicado la familia, que días atrás había agradecido públicamente el apoyo recibido tras su muerte.

Tim "Avicii" Bergling era "un buscador", un alma artística "frágil" interesado en las cuestiones existenciales, un perfeccionista que trabajaba duro "a un ritmo que le llevó a tener muchísimo estrés", asegura su familia.





Una declaración que apunta al suicidio, según han interpretado algunos medios, sin que la familia lo haya confirmado.





Tras anunciar en marzo de 2016 su retirada temporal de los escenarios, el DJ sueco intentó buscar "un equilibrio" en su vida para encontrarse bien y hacer "lo que más quería: música".

"Tim no estaba hecho para la maquinaría en la que estaba metido, era un chico tierno que amaba a sus seguidores pero evitaba los focos", consta en el comunicado, que asegura que el músico será querido y extrañado "para siempre".





La inesperada muerte de Avicii a los 28 años en un complejo hotelero de Mascate ha generado numerosos mensajes de pesar de seguidores y estrellas de la música.





Miles de personas bailaron el pasado sábado al son de su música en la céntrica plaza Sergel y las campanas de la iglesia de su antiguo barrio de Östermalm (Estocolmo) repicaron hace dos días las notas de "Wake me up", uno de sus grandes éxitos.





Nacido en Estocolmo el 8 de septiembre de 1989, Avicii alcanzó relevancia mundial como DJ y productor de música electrónica gracias a su canción "Levels", que en 2011 se convirtió en un enorme éxito.





La trayectoria de Avicii incluye otros temas muy populares como "Wake me up" y "Hey Brother" y discos como "True" (2013) o "Stories" (2015).





El DJ sueco, que actuó como estrella en festivales de todo el mundo, fue muy conocido por colaborar con grandes artistas como Coldplay en "A Sky Full of Stars", David Guetta en "Sunshine", Lenny Kravitz en "Superlove", Robbie Williams en "The Days" o Rita Ora en "Lonely Together".





En 2014 firmó "Dar um Jeito (We Will Find a Way)", el himno oficial del Mundial de Fútbol celebrado en Brasil, junto a Carlos Santana, Wyclef Jean y Alexandre Pires.





En un documental emitido el año pasado admitió haber sufrido problemas de salud durante años, en parte por el consumo elevado de alcohol, y haber padecido ataques de ansiedad.





Fuente: EFE