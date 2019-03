Así quedaron conformados todos los grupos de la Libertadores 2019

La Copa Libertadores 2019 conoció a sus últimos cuatro clasificados a la fase de grupos de la competencia. Libertad de Paraguay, Palestino de Chile, Atlético Mineiro de Brasil y Melgar de Perú superaron la última fase eliminatoria para seguir con vida en el certamen. En el camino quedó Talleres de Córdoba.





Tres de los cuatro clasificados pasaron a las zonas en las que hay equipos argentinos. Palestino se sumó al grupo de River, Melgar al de San Lorenzo y Libertad al de Rosario Central.





La primera fecha del torneo se jugará la próxima semana. El martes a las 19.15 será el turno para Godoy Cruz vs. Olimpia y Melgar ante San Lorenzo. Boca visitará a las 21.30 a Jorge Wilsterman. El miércoles a las 21.30 será el momento para Alianza Lima vs. River y Rosario Central vs. Gremio. El jueves a las 19 se completará con Huracán ante Cruzeiro.