Con un triunfo hizo historia

E n la provincia de Santa Fe se disputó el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista, donde Romina Gutiérrez obtuvo dos medallas y se convirtió en la primera pedalista sanrafaelina de la categoría elite que consigue dos preseas en un evento nacional.

La 107° edición del certamen fiscalizado por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta que se desarrolló en la localidad de Esperanza tuvo la presencia de los mejores exponentes del país.

En la prueba de Persecución Individual Romina finalizó en la tercera posición consiguiendo así la medalla de bronce.

En la serie que definió la medalla, Gutiérrez superó a la chaqueña Verónica Lucía Mendoza.

Un triunfo de oro

Posteriormente la representante de la Asociación Sureña de Ciclismo tuvo una brillante actuación y consiguió la presea dorada en la especialidad Omnium.

La Omnium es una competición múltiple en la que los participantes compiten entre sí en cuatro disciplinas diferentes: Scratch, Tempo, Eliminación y Carrera por puntos.

Las ciclistas deben tener la capacidad de combinar y ser competitivos en todas las especialidades.

Romina fue la mejor de la clasificación general con 121 puntos producto de dos terceros puestos y dos victorias.

Tras la última prueba Gutiérrez se coronó campeona argentina. "En realidad no sabía que había ganado la prueba hasta que me encontré con Mauricio (Rodríguez, su entrenador) y lo dijo el locutor. Uno no va concentrado en los puntos sino más bien en la carrera. En el último embalaje sabía que sumaba puntos pero no tenía muy en claro en qué posición final había quedado".

En los últimos años los juveniles aportaron medallas, sin embargo en mayores, y más precisamente dentro de la rama femenina, nunca una sanrafaelina había conseguido una medalla.

En mayo de este año a Romina le robaron tres bicicletas pero pudo recuperar una, la de pista, la que usó para subir al podio y quedar en la historia.