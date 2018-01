El flamante refuerzo de River tuvo una emotiva despedida en Colombia

El arquero argentino Franco Armani, flamante refuerzo de River Plate, vivió este viernes por la tarde una jornada excepcional por la despedida que le tributó la parcialidad de Atlético Nacional de Medellín, antes de viajar a la Argentina para unirse a la entidad de Núñez y cumplir "un sueño".

El propio guardavallas, de 31 años, fue la figura central en el estadio Atanasio Girardot, colmado por casi 40.000 espectadores, y remarcó su "compromiso" de retornar a la entidad 'paisa' para culminar su "trayectoria deportiva".

Embed El momento mas emocionante en la despedida de FRANCO ARMANI...

"Me comprometo hoy... que mi final de carrera deportiva"... pic.twitter.com/i9WrSWmbRa — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) 5 de enero de 2018

"Voy al equipo más grande de Argentina. No podía desaprovechar la oportunidad. Firmé 3 años de contrato con River, pero sé que voy a retirarme en Atlético Nacional", afirmó Armani.

"Me comprometo, por decisión mía y la de mi mujer, a volver a Medellín y terminar mi trayectoria deportiva en este club que me ha dado todo y me ha hecho crecer como futbolista y persona", expresó el santafesino, que se integrará al equipo que conduce el DT Marcelo Gallardo para jugar la próxima Copa Libertadores.

"Siempre sentí el apoyo de ustedes (el público) y ahora les agradezco que me permitan cumplir mi sueño", sostuvo el arquero oriundo de Casilda.

Embed #Video Entre lagrimas el portero argentino Franco Armani se despidió de la hinchada verdolaga https://t.co/wycvEC9GHd pic.twitter.com/URwcDPUucw — EL NUEVO SIGLO (@ElNuevoSiglo) 5 de enero de 2018

Armani pasó siete temporadas (2010-2017) en Atlético Nacional. En la institución de Medellín alcanzó los títulos en la Copa Libertadores (2016) y Recopa Sudamericana (2017). Jugó 249 encuentros.

El guardavallas, con pasado en Ferro Carril Oeste y Deportivo Merlo, se incorporará la semana entrante al Millonario una vez cumplimentada la rutina de la revisión médica.

El evento, pleno de colorido y emoción, contó también con la participación del otrora guardavallas e ídolo máximo de Atlético Nacional, René Higuita (51 años), quien elogió encendidamente a Armani, de quien dijo: "De Nacional te hiciste, eres y serás siempre".