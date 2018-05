"El periodismo metió a Armani en el Mundial"

El arquero Pablo Migliore opinó acerca de la convocatoria al Mundial del guardameta de River Franco Armani y aseguró que "no hizo méritos suficientes para estar", publicó TyC Sports.



"A Armani lo lleva porque lo volvieron loco los periodistas. ¿Qué méritos hizo para estar en la Selección? Tiene buen nivel y está perfecto, pero seguramente lo llevó porque sino lo vuelven loco. A Guzmán no lo pedía nadie, era lo más fácil", sostuvo el ex San Lorenzo y Boca en No Todo Pasa.

migliore.jpg

"Lo que dijo Marcos Díaz es cierto. No todas las atajadas de Armani fueron buenas, pero el periodismo lo metió en el Mundial", cerró.