Las anécdotas de Cristian Ansaldi: no jugaba porque era "mufa"

El futbolista rosarino Cristian Ansaldi fue, quizás, la gran sorpresa de la lista que dio Jorge Sampaoli para ir disputar con la Selección argentina el Mundial de Rusia 2018

El verborrágico Ricardo Caruso Lombardi, ex DT del Colo en Newell's, recordó el momento en el que se dio cuenta que el defensor de Torino de Italia era un talento.

"Cuando empecé a dirigir a Newell's, en 2007, me llamó la atención que había un pibe al costado de la cancha. Le pregunté por qué no lo ponían y me respondió que porque era colorado", refiriéndose que a Ansaldi lo tildaban de "mufa".

"Yo lo puse a entrenar, y en una lo vi patear un tiro libre y pateó muy bien. Entonces lo llamé y le dije que pateara de nuevo. Y se paró como zurdo cuando era para la derecha. Me dijo que le pegaba igual con las dos piernas. La clavó en el ángulo de zurda y después de nuevo con la derecha", dijo el DT.

Fuente A24.com