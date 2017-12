Tiene 19 años y es presidente de un club de fútbol

Con apenas 19 años Lucas Faure es el actual presidente del Atlético San Luis, uno de los dirigentes más jóvenes del fútbol sanrafaelino.

Si bien él y su gente veían trabajando desde hacía varios meses asumieron de manera oficial el 26 de octubre de este año.

Sorprende que una persona tan joven se interese y dedica ocupar un cargo importante, al respecto Lucas comentó.

"Con Bruno (Rosato) jugamos muchos años en el club. Cuándo éramos chicos soñábamos con la idea de ser dirigentes. La idea primera era terminar nuestros estudios pero los tiempos se adelantaron".

Lo primero fue juntar gente, adeptos a sus ideas, así se fueron sumando padres de chicos, ex integrantes de otras comisiones, ex jugadores y gente grande.

"Nosotros al ser tan jóvenes necesitamos indudablemente de la voz de la experiencia", destacó Faure.

Proyectos

En cuanto a los objetivos, a las metas de la nueva comisión, el presidente sostuvo.

"Ya arreglamos el sistema de riego, claro que soñamos con una obra importante que es el fetiche de todas las comisiones. Nos encantaría arreglar los camarines y sueño con un playón deportivo, eso traería muchísima gente" y agregó: "Además este verano queremos arreglar el piso de la cancha. Estamos tratando de conseguir un tractor para arar y luego nivelar. Si durante nuestra gestión podemos verla con pasto sería un logro tremendo".

El dirigente también hizo referencia al aspecto deportivo. "Conseguimos alrededor de diez pelotas de fútbol, no es gran cosa pero sí un primer paso ya que cuando asumimos había una sola. Queremos armar la escuelita de fútbol ya que no hay para que funcione a partir del año que viene. Y en primera el gran objetivo es ascender, la idea es renovar no tanto el plantel sino el cuerpo técnico".

El proyecto más ambicioso de la nueva comisión liderada por Faure se define en los próximos días (restan solo algunos detalles) y se instrumentará en forma conjunta con la Universidad Tecnológica Nacional.

"Queremos desarrollar un seguimiento del proceso educativo de cada chico desde sexta hasta novena división. Le fue mal en alguna materia entonces le asignaremos un tutor, es decir, un alumno de la UTN para que lo ayude. Y si le fue bien lo premiaremos con una beca o algo similar".

Recursos

Faure también comentó cómo están trabajando para generar el dinero que necesitan.

"Empezamos con un campaña de socios la cual consta de una cuota de cien pesos que permite un descuento del 50% en el alquiler del salón y el mismo porcentaje en el valor de la entrada a los partidos de primera".

A eso hay que sumarle rifas y diversos eventos. Hasta el momento 60 personas se han asociado al club.

La pregunta casi obligada es si en algún momento se arrepintió de haber asumido la presidencia y respondió.

"No para nada, me encanta que hayan confiado en mí. Es increíble la voluntad y el amor por el club de todos los integrantes de la comisión. Lógicamente hay momentos de estrés pero imaginate que llegás al club , entregas unas pelotas y los chicos te abrazan y te agradecen. Esa es la mejor recompensa que uno puede tener, lo que motiva a seguir".

Por último confesó: "Nos encontramos con un club devastado en todo sentido pero poco a poco lo estamos levantando. San Luis es un club de barrio al que la gente quiere mucho. Hay muchos jugadores que se fueron a otros clubes pero tienen su corazoncito en nuestra institución por eso vamos a trabajar para frenar esa fuga de talentos".

Con la frescura y las ganas propias de su juventud, Lucas, el máximo dirigente del albo, tiene muchas ideas y un cúmulo de sueños que buscará hacer realidad.