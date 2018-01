Un deporte novedoso

El encargado de acercar esta modalidad del patinaje es Aníbal Romero, ex ciclista que actualmente es instructor y tiene una escuela.

Romero se dedicó al ciclismo de ruta entre los 17 y 35 años, vivió en Buenos Aires y también en Alemania y distintos países de Europa.

"Acá lo ven como un hobby pero allá es un deporte que, por ejemplo, tiene la mitad de impacto que correr", explicó.

Y agregó: "En Europa usamos el patinaje en línea durante la pretemporada para fortalecer todo el tren inferior".

Romero vino a su tierra natal a pasar las fiestas de fin de año junto a su familia, además tenía previsto competir en la Vuelta de San Rafael y en la de Mendoza.

Sin embargo en la sexta etapa del giro mendocino protagonizó un serio accidente.

En plena bajada, a una gran velocidad, se le quebró la horquilla de la bicicleta y por ende sufrió una fuerte rodada.

Consecuencias

La caída fue tremenda y al respecto Aníbal comentó: "Tuve fractura de cráneo, derrame y pérdida de tejido. Estuve ocho meses sin poder hacer nada, así se terminó mi carrera ciclística (en ese momento era corredor oficial de una marca europea)".

Se bajó de la bici

Tras dejar el ciclismo Aníbal comenzó una nueva etapa.

"Me puse los patines y no sabía andar, parecía Robocop, además me daba vergüenza que me vieran, ya que hace unos años no era muy común ver a un hombre con roller".

Poco a poco el deportista fue aprendiendo, mejorando y perfeccionándose.

"La gente piensa que se compra unos patines y sale a patinar directamente pero no es así. Primero hay que aprender un montón de cosas, a caer por ejemplo, entre otros aspectos", señaló.

Muchos deportistas están utilizando el patinaje como sistema de entrenamiento. "Se ha sumado gente que compite en moto, que busca fortalecer los cuádriceps y este deporte es ideal para eso. Algunos salían a patinar a las 12 de la noche para que no los vieran, pero de a poco esos prejuicios están cambiando", aclaró.

Por último Romero comentó: "El patinaje es un deporte completo que lo hacemos por diversión, no buscamos posturas, ni cuestiones demasiado técnicas, sólo divertirnos de una manera diferente".

Así funciona la escuela

La escuela de patinaje en línea funciona actualmente en el club Banco Mendoza.

Los lunes las clases son exclusivamente para principiantes, es decir, aquellos que nunca se subieron a unos patines, las cuales son totalmente gratuitas.

En cuanto a los más pequeños (4 a 13 años) desarrollan sus clases los martes y jueves de 19 a 20.30.

"En poco tiempo más los vamos a dividir por edades", aclaró Aníbal.

Aquellos patinadores más avanzados realizan salidas donde ponen a prueba los contenidos y las enseñanzas.

Hace algunas semanas un grupo de chicos fue a un circuito de ocho kilómetros ubicado en La Llave Vieja donde no hay tránsito de vehículos.

"Para los chicos fue una experiencia única que seguramente repetiremos", remarcó.