Un piloto con proyección

El sanrafaelino Martín Segura se convirtió en el piloto más joven en ganar dos años seguidos el campeonato de los Tradicionales en la categoría 850.

Con 19 años de edad disfruta de un gran año donde además se consagró campeón en karting y dominó la Clase 1 del Zonal Puntano (dejó de correr por cuestiones presupuestarias).

"La idea era pelear para tratar de defender el número uno. No arrancamos bien ya que en la primera fecha terminé quinto. Pero en la tercera pude ganar y ahí nos prendimos", comentó.

A la 11° y última fecha de la temporada el piloto sanrafaelino llegó con apenas 2,5 puntos de ventaja sobre Mauro Gómez de la Torre.

"En la final estaba muy nervioso porque tenía que salir tercero para quedarme con el título. Largué quinto y rápidamente me pasaron. Realmente me costó mucho poder remontar y recién en la anteúltima vuelta pude quedar tercero". Y agregó: "Es increíble, nunca lo imaginé porque había empezado muy mal. Por eso el título es una alegría inmensa".



Hace apenas cuatro años que Segura compite en los Tradicionales y ya tiene un bicampeonato en el bolsillo.

No obstante las primeras temporadas terminó noveno y octavo, respectivamente.

"Los primeros años me costó bastante porque no conocía el auto y en vez de avanzar empeoraba. Llegué e pensar que no servía para los autos y quise abandonar pero mi familia me apoyó mucho y gracias a dios luego llegaron los resultados", confesó.

Sobre gustos

En cuanto a los trazados preferidos Martín aseguró que le gustan los circuitos de San Carlos y el de San Rafael (pese a que este año se corrió una sola fecha). Mientras que el que más le costó fue el de San Martín.

También hizo referencia a su futuro."Todavía no tenemos nada definido, no sé qué haremos, hay que sentarse a charlar".

Una familia tuerca

Los Segura son cuatro hermanos. La más grande es Lucía que tiene 22 años, luego está Martín, le sigue Marcos (15) y Ángel (14). Todos corren en karting y algunos en otras categorías.

Papá Sergio, que salió campeón en la 850, ya está retirado sin embargo es el mecánico de las máquinas de sus hijos, a tal punto que tiene el taller en su casa.

Si bien tienen apoyo de sponsors y gente que colabora la familia Segura organiza peñas para recaudar fondos y que todos sus integrantes puedan competir.

"Un sueño grande sería poder llegar al TN o al Súper TC 2000", puntualizó.

Es joven y dejó de ser revelación para convertirse en uno de los pilotos con mayor proyección