Aborto: "Es extremo decir que las religiones no pueden intervenir en el debate"

Sergio Buenanueva es obispo de Córdoba y un viejo conocido de los mendocinos ya que anteriormente fue obispo auxiliar de esta provincia. Igual que el resto de los representantes de la Iglesia Católica, se mostró en contra del aborto, aunque reconoció la existencia de "expresiones repudiables" desde ambos lados de la discusión.

"Es un tema muy sensible, por eso no creo que sea solamente de salud pública. En ambos bandos ha habido expresiones repudiables y fundamentalistas pero también intervenciones muy buenas en ambos lados", explicó el sacerdote a Radio Nihuil.

"Me parece que hemos podido escuchar los fundamentos que cada uno sostiene y para ver hasta dónde podemos llegar a algún tipo de consenso y dónde no, son dos humanismos enfrentados", expresó.

Buenanueva manifestó también que el debate era esperable, teniendo en cuenta que se ha producido en otros países pero rechazó la idea de que las religiones no deban intervenir.

"Obviamente un Estado no puede decidir una ley por creencias religiosas porque eso sería una teocracia pero es una postura extrema decir que las religiones no pueden intervenir en un debate", señaló y agregó que para él, la ley es mala y que no puede negociar "la dignidad de la vida humana del embrión".