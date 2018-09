Abusó de una kiosquera y los vecinos lo quisieron linchar

Una mujer fue acosada y abusada por un cliente en su kiosco y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, en Buenos Aires .





El hombre le pidió caramelos, la mujer se puso de espaldas intentando alcanzar el producto y el hombre aprovechó para arrimarse y apoyarle el pene.







Embed Depravado le pidió caramelos a la kiosquera y le apoyó el pene en la cola pic.twitter.com/FKMnGaT7qK — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 28 de septiembre de 2018 La víctima quedó desconcertada pero logró empujar al acosador y darle una cachetada. El hombre se retiró del comercio con total tranquilidad.

"Lo primero que hice fue llamarlo a mi jefe y contarle la situación. No salí, me quede en el local, estaba sola. No tengo miedo, lo perdí. Si me lo llegara cruzar de la impotencia que tengo le diría de todo", declaró la víctima a Crónica HD.





La mujer radicó la denuncia y difundió el video de las cámaras de seguridad para poder identificar al abusador que vive en la zona, y que según otros testimonios del barrio, haría esto desde hace 10 años.







Embed "Una no se puede callar, tenemos el sí y el no. Ningún hombre tiene derecho a nada. No voy a parar hasta que esté preso. No viene de ahora, viene desde años y por todas esas mujeres que no pudieron hacer nada, no voy a parar", concluyó.

Luego de unos días, el abusador volvió al kiosko y vecinos lo agarraron al salir y lo golpearon para hacer justicia por mano propia mientras el móvil de Crónica HD entrevistaba al acusador en vivo. El hombre fue herido en el rostro y se refugió en su casa.