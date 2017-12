Advierten que hoy no habrá bancos ni recarga de cajeros

El paro nacional convocado por la CGT continuará hoy hasta el mediodía y afectará una serie de servicios como el transporte aéreo y de algunas dependencias del Estado. Hoy no habrá bancos y tampoco se cargarán los cajeros automáticos.



La jornada de movilización nacional se sintió ayer en Mendoza con diferencias, según los sectores que adhirieron a la jornada de protesta. Hubo movilización al mediodía hacia Casa de Gobierno, pero, a diferencia de lo que sucedió en Buenos Aires, no hubo ningún tipo de incidentes.



Si bien desde el sindicato que nuclea a los trabajadores de colectivos, Sipemom, adhirieron al paro desde las 14 de ayer, en los hechos el transporte público funcionó prácticamente con total normalidad y se estima que la jornada de hoy el comportamiento sería similar. Desde la Secretaría de Servicios Públicos del Gobierno comunicaron que las frecuencias de los micros se cumplieron casi al 100%. Ayer informaron también desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que no adherirán a la media jornada de paro de hoy convocada por la CGT, por lo cual los servicios de media y larga distancia funcionarán con normalidad.



Donde sí hubo demoras fue en el servicio de transporte aéreo. Todos los vuelos de ayer en El Plumerillo fueron cancelados y para hoy la mitad ya figuraba oficialmente como demorado, reprogramado o cancelado.



Sergio Giménez, al frente de La Bancaria, dijo que habrá paro en los bancos desde las 8 hasta las 12, pero que contemplaron la posibilidad de hacer asambleas de 12 a 13 en caso de que la situación se torne complicada para los trabajadores en esa hora. "Si vemos que corre riesgo algún compañero o algo por el estilo, hacemos asamblea. Va a ser un caos, si tenés 500 personas en la puerta de una sucursal, con ánimos caldeados tenemos prevista esa medida", señaló. Hoy tampoco habrá recarga de cajeros automáticos. Los empleados estatales que hoy cobren el aguinaldo lo tendrán acreditado en sus cuentas aunque, si quieren efectivo, deberán encontrar el cajero donde queden billetes.



Giménez recomendó a los clientes que esperen hasta mañana para ir al banco, aunque adelantó que seguramente van a estar todos colapsados.



Luis Márquez, representante de la CGT en Mendoza, dijo que aún no han definido si habrá hoy una nueva movilización y que esperarán a tomar medidas de acuerdo a lo que se defina a nivel nacional.

Los servicios de algunas dependencias estatales, tanto de organismos nacionales como provinciales, también estarán resentidos. Roberto Macho, secretario general de ATE, afirmó que los profesionales de los hospitales adheridos a su gremio no trabajarán. Sin embargo, los de AMPROS sí lo harán.



Estarán afectados por la medida de fuerza sectores de Administración Central, el PAMI, ANSES, barreras fitosanitarias. Los judiciales se sumaron al paro sólo hasta la medianoche de ayer, pero no lo harán hoy.