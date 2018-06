Amalia Granata fue despedida por un polémico tuit

La rosarina Amalia Granata fue despedida del programa televisivo Todas las tardes tras publicar un polémico. Tras la trágica noticia sobre la muerte de María Eugenia "Geñi" Laprida, la hija mayor de la Trilliza de Oro María Eugenia Fernández Rousse y Horacio Laprida, la panelista realizó un posteó que le significó quedar a fuera del equipo de trabajo del ciclo.

"El cáncer de mama es la primera causa de muerte de mujeres en Argentina. No las veo con el pañuelo verde pidiéndole al Estado prevención y tomógrafos para las más vulnerables. Coherencia. Cuidemos las dos vidas", había twitteado Granata, asociando desafortunadamente la triste partida de María Eugenia Laprida con la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo.

echaronaamalia



A dos días de su tweet, Amalia volvió a recurrir a las redes para anunciar la sorpresiva primicia sobre su desvinculación de elnueve: "Toda lucha tiene sus consecuencias... la mía le costó el pan a mis hijos. No voy a bajar los brazos. #CuidemosLasDosVidas", publicó

"El Cancer de mama es la 1 er causa de muerte de mujeres en Argentina, no las veo con el pañuelo verde pidiéndole al Estado prevención y tomografos para las mas vulnerables #coherencia #CuidemosLasDosVidas" — Amalia Granata (@AmelieGranata) 25 de junio de 2018



"Pensar que si hubiera nacido en otra época, me habrían quemado en la hoguera. ¡No me van a callar! ¡No le tengo miedo a las operetas! No me asustan, al contrario, me dan mas fuerzas #SalvemosLasDosVidas", agregó tajante.





"Toda lucha tiene sus consecuencias...la mia le costo el pan a mis hijos

No voy a bajar los brazos #CuidemosLasDosVidas" — Amalia Granata (@AmelieGranata) 27 de junio de 2018