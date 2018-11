ARA San Juan: familiares van a Plaza de Mayo y Macri a Mar del Plata

El presidente Mauricio Macri encabezará en Mar del Plata un homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan, al cumplirse un año de la desaparición del submarino en aguas del Atlántico Sur.





Las familias de los tripulantes fueron convocadas para participar de la ceremonia a las 17:30 en las instalaciones de la Base Naval marplatense.





Familiares de los submarinistas, sin embargo, cuestionaron la presencia del mandatario en un comunicado que difundieron por las redes sociales: "Él, siendo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, es el mayor responsable de la desaparición de nuestros 44 corazones de acero".





Los familiares le exigieron al mandatario que informe "los planes de acción siguientes e inmediatos para la continuidad de la búsqueda" y también le pidieron explicaciones de por qué y para qué "nos hizo atravesar este año dándonos las espaldas y burlándose de nosotros".





Los familiares de los tripulantes organizaron en la capital una marcha a las 17 que partirá desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo.





En tanto, en el grupo de la red social Facebook Los 44 Del ARA San Juan, Claudio Rodríguez, hermano de un tripulante, pidió en un video, y en nombre de todas las familias, "respuestas".





"Ya hace un año que se nos perdieron los chicos y no sabemos dónde están. Queremos que el Gobierno y la Armada nos digan las coordenadas reales de dónde están. Y que el Gobierno deje de premiar a los que tengan algún tipo de responsabilidad con la pérdida del ARA San Juan para mandar a otras Embajadas", dijo.





El hombre reclamó que la justicia "actúe ya y que nos digan quienes son los jerárquicos responsables de que se pierda el San Juan".





"No puede ser que no sepamos nada y también pedimos que la Bicameral nos dé los resultados de la investigación que está haciendo. No dan más nuestros corazones. Queremos saber dónde están nuestros seres queridos", terminó.





Un rato antes del acto oficial, a las 15, los familiares realizarán -como lo vienen haciendo cada día 15- una concentración en el ingreso al predio de la Base Naval para reafirmar su reclamo de que continúe la búsqueda.





En las semanas previas al aniversario de la desaparición, la Armada coordinó en la base marplatense junto a algunos familiares los detalles de la ceremonia, que según adelantaron será "austera" y se centrará en un "homenaje y recuerdo" a la tripulación de la que nada se sabe desde el 15 de noviembre de 2017.





La última vez que el Presidente tuvo contacto directo con los familiares fue cuando los recibió el 6 de febrero de este año en la Casa Rosada y allí les expresó su "dolor" por el episodio.





En aquel encuentro también Macri les anunció la recompensa millonaria para encontrar el navío, aunque la licitación para contratar a la empresa que se encargara del rastrillaje se concretó más de seis meses después tras los fuertes reclamos de los familiares para agilizar el trámite.





El acto homenaje se realizará luego de que días atrás se confirmara que la empresa estadounidense Ocean Infinity, a cargo de la búsqueda del ARA San Juan, abandonará sus tareas en alta mar desde el viernes y se prevé que las retome en febrero.





El buque Seabed Constructor deberá trasladarse directamente a Sudáfrica para someterse a reparaciones programadas, sin tocar puerto en la Argentina, por lo que los tripulantes y familiares de los submarinistas desaparecidos y que participan de la búsqueda harán trasbordo en el mar y se creía que se iban a dirigir hacia el puerto de Bahía Blanca.





Por otra parte las responsabilidades en la cadena de mando serán muy difíciles de establecer debido a que el Ministerio de Defensa anuló la investigación interna ordenada en su momento, dijo ayer la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez.





La magistrada lamentó que esa investigación interna fue anulada hace un mes.





Piden registros sonoros a Austria La Comisión Bicameral que investiga el caso del ARA San Juan y que tiene tiempo hasta marzo del año próximo para emitir un dictamen en el que podrán determinar responsabilidades políticas, pidió los registros sonoros al organismo de Austria que detectó el día de la desaparición del submarino un "evento coincidente con una explosión" en alta mar.