Aranguren rechazó las críticas de Cornejo: "Me designó Macri. No me importa quién esté enojado"

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, rechazó las críticas del presidente de la UCR y gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo , y aseguró que no le "importa quién esté enojado" por las decisiones que tomó.





La respuesta del funcionario nacional se produjo luego de que el gobernador afirmara que el ex-CEO de Shell en Argentina "le ha hecho meter la pata a este Gobierno en varias oportunidades".





"El ministro de Energía explica con mucha racionalidad la suba de tarifas pero paralelamente dice que no va a traer sus recursos hasta que no haya credibilidad. No creo que haga bien para salir del populismo", había lanzado el gobernador el pasado miércoles durante una disertación en un almuerzo del Rotary Club Buenos Aires, durante el que también cuestionó la modalidad en la que se aumentaron las tarifas de energía.





Tras esas críticas, Aranguren evitó responder y ratificó sus medidas: "Pregúntenle a ellos. Yo sigo haciendo mi trabajo. A mí me designa el Presidente de la República y sigo trabajando como siempre", sostuvo en diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada.





"No me importa quién esté enojado", finalizó el ministro de Energía y Minería para rechazar los cuestionamientos del presidente del Consejo Nacional de la UCR.