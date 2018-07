Banca a Macri

Entrevistado por Jonatan Viale en el programa Perspectivas, que se emite por CNN, el actor Oscar Martínez habló de la actualidad argentina y volvió a defender al Gobierno que encabeza Mauricio Macri.

Consultado sobre la actualidad política y económica, el reconocido actor, afín al actual Gobierno, dijo: "La gente no va al cine porque no tiene plata para salir. ¿Qué puedo ahorrar si el 55% de lo que gano se va en impuestos? Pero no queda otra alternativa, hay que seguir pagando y ajustando progresivamente."

Y opinó: "No es mala palabra hacer un ajuste, los argentinos estamos acostumbrados a vivir arriba de nuestras posibilidades". Y continuó: "Hay que equilibrar la balanza comercial, equilibrar el déficit fiscal, que supone un ajuste que tenemos que asumir todos los argentinos, los que pagamos impuestos".

"Padezco mucho, sufro, me entristezco, me da bronca por momentos. Me parece mentira que todavía tengan vigencia discusiones viciosas, como la de los militares", tiró después.

Al preguntarle por sus colegas que dicen que "la patria está en peligro", el protagonista de "Relatos Salvajes" se refirió a las marchas que realizan en contra de Macri como "palos en la rueda" para la gestión actual. Y afirmó: "Yo no estoy de acuerdo. La patria estuvo en peligro mucho tiempo y ellos estaban muy contentos".

Más tarde destacó: "Con todo lo que pueda gustar o no gustar este Gobierno, yo entiendo que está tratando de hacer lo que hay que hacer, y que es muy difícil, y que comete errores y que con algunas cosas puede y otras no puede. Pero también los palos en la rueda... ¿No se puede establecer un acuerdo por el cual digamos 'esto hay que corregirlo? Sí", expresó.

Por otro lado, sobre el terrible exabrupto de Luis D'Elía, quien dijo en Crónica que "A Mauricio Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo", dijo: "Es un catálogo de exabruptos ese hombre. No me sorprende, como no me sorprenden otras figuras que han dilapidado su prestigio, como Hebe (de Bonafini), como Estela (de Carlotto) misma".

Por último, expresó su postura sobre la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: "Estoy a favor de la despenalización. Entiendo que es un tema muy delicado, pero coincido con la gran mayoría que afirma que se trata de un problema de salud pública y que hay que atenderlo. El ministro de Salud hablaba de 70 mil chicas por año que llegan a hospitales en riesgo de vida. Eso está primero", concluyó Martínez.