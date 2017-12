Bonadio procesó a Cristina Kirchner y pidió su desafuero

El juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Elisabet Kirchner. Además pidió su inminente desafuero al Senado de la Nación. La resolución fue dictada en la causa iniciada a raíz de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA.

El pedido de Bonadío al mismo tiempo que las órdenes de detención contra Luis D´Elía, Carlos Zannini y otros involucrados en la causa.

Zannini fue arrestado por la Policía Federal en Río Gallegos durante la madrugada.



El último 23 de octubre, Zannini prestó declaración indagatoria ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano.



Zannini rechazó haber participado de un supuesto plan para encubrir a los ciudadanos iraníes acusados de estar detrás del atentado realizado el 18 de julio de 1994, como había denunciado el fallecido fiscal Alberto Nisman.



El ex funcionario declaró que no conoce "a los iraníes", que nunca participó de la elaboración del memorándum con Irán y que el gobierno de Cristina Kirchner no varió la postura de la Argentina sobre el caso AMIA.



En tanto, D´Elía fue detenido por personal de la Policía Federal en su domicilio del partido bonaerense de La Matanza en el marco de la misma causa.



La denuncia causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA había sido desestimada por la Justicia federal durante la gestión de Cristina Kirchner pero luego reactivada durante la gestión de Mauricio Macri.

