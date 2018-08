Bullrich quiere estudiar "con mucha apertura" la despenalización del aborto

Dijo: "Es cierto que una ley exactamente como la que se trató no se puede volver a tratar, pero hay instancias en las que podemos tratar el tema y lo vamos a tratar. Yo no creo que lleguemos a fin de año sin un cambio en esta política. Creo que hay una vocación de muchos senadores, mayoritaria, de cambiar las cosas profundamente", expresó Bullrich en #Novaresio910.



"¿Si aceptaría votar un cambio en el Código Penal que amplíe las causas de la despenalización? Sí, estudiaría el tema con mucha apertura", agregó.

Otros dichos de Bullrich: "No me siento aliviado después de la votación. Creo que hay mucho trabajo por delante. Reconozco que no soy el mismo que conversó de este tema hace tres o cuatro meses. Lo que hizo el debate fue mostrarnos un problema".

"Escuché los testimonios de las personas que vinieron a presentarse al Congreso. Escuché a personas que no vinieron al Congreso, pero que fueron con las que me reuní: mujeres que abortaron, otras que no. Y creo que hay una problemática que el aborto no resuelve, pero que tampoco el rechazo a la ley resolvió ayer".