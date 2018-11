Bullrich ratificó la "libertad de andar armado" pero "recomendó" no tenerlas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó este sábado sus dichos sobre la libertad de aquellos ciudadanos que quieran andar armados, aunque se refirió a las críticas que recibió y señaló que "si lo quieren cambiar, se cambia".





"En la Argentina hay una reglamentación, hay un organismo como la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) en donde las personas pueden ir y hay dos categorías: la tenencia y la portación. Hay una serie de requisitos y los que los cumplan pueden tener armas. Pero pueden no tener armas. Yo recomiendo no tener armas. Pero en la Argentina la portación de armas no está prohibida, está regulada por un organismo", sostuvo la funcionaria nacional.





En diálogo con Radio Mitre, la integrante del Gabinete aclaró que "nadie habilita" ni insta a que la ciudadanía comience a armarse y celebró que "en la Argentina no hay costumbre de andar armado".





"No recomiendo andar armado. Ahora, la regulación existe y las personas son libres de usar o no armas. Yo prefiero, por la costumbre en la Argentina, que no se usen las armas. La regulación existe. Si la quieren prohibir, la prohibimos, pero esta es la realidad. No dije nada fuera de lo que todos los argentinos sabemos. Las personas pueden tomar su libre decisión de qué hacer. Mi recomendación es que no lo hagan. Ahora, pueden hacerlo porque están dadas las condiciones y hay un organismo que da certificados de tenencia o portación de arma. Esta es la ley; si queremos cambiarlo, lo cambiamos", remarcó.





Finalmente, la referente oficialista subrayó que el Gobierno viene "poniendo el esfuerzo al tema de la seguridad, que se da la lucha contra el narcotráfico como nunca" y subrayó que se "tomó la decisión del desafío de la seguridad con toda la fuerza".





De esta manera, Bullrich ratificó los dichos que despertaron una polémica: "Eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado que ande armado y el que no quiere estar armado que no ande armado. La Argentina es un país libre".