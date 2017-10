Carlotto: la desaparición de Maldonado es un caso "dañino para la democracia"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, subrayó que la desaparición del joven Santiago Maldonado es un caso "muy dañino para la democracia", al tiempo que pidió que "los responsables, uno por uno, asuman las responsabilidades, desde el Presidente (Mauricio Macri) para abajo"."Que los responsables, uno por uno, asuman las responsabilidades, desde el Presidente para abajo", reclamó la referente de los derechos humanos.En diálogo con, Carlotto se refirió a la aparición de un cuerpo en el Río Chubut cerca del lugar donde fue visto por última vez el artesano de 28 años y a la posibilidad de que se trate de Maldonado: "Son noticias que eran presumibles pero no deseadas"."Uno no tiene más que tristeza en el alma. Estamos acompañando en la familia de una forma u otra. Nosotras hacemos lo que podemos. No tenemos más que el poder del dolor y de la indignación", manifestó.Consultada sobre cuál sería la postura que tomaría el jefe de Estado, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo se quejó de que Macri "hasta ahora no dijo nada, no va a decir nada"."No dijo nada, no dirigió ni siquiera un saludo o un apretón de mano a los papás. Al contrario, fue a tomar heladitos a un lado, globitos en otro, haciendo campaña él, que tiene que gobernar", añadió.La referente de los derechos humanos afirmó que la desaparición de Maldonado es un caso "muy dañino para la democracia" y señaló que la marcha que habrá en horas de la tarde a Plaza de Mayo "será una manifestación de dolor".Asimismo, se quejó de la "manipulación que se ha hecho del tema, las ofensas a la familia, las dudas sobre qué clase de persona era el joven".Finalmente, Carlotto se expresó respecto de las agresiones que sufrió el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, cerca de la comunidad mapuche de Pu Lof en el departamento chubutense de Cushamen: "Seguro que han pensado que tirándole unas piedras están diciendo lo que sienten por él, pero no justifico la violencia".