Caso Darthés: terminó la feria judicial en Nicaragua y el actor ya tiene abogados en el exterior

Mientras tanto, el actor tiene pasaje de vuelta marcado para el 20 de enero a Buenos Aires, pero no se sabe si pospondrá la fecha, ya que desde su entorno mencionaron la posibilidad de que siguiera viaje a Miami en un futuro no lejano o que se quedaría en Brasil, donde no hay extradición prevista a Nicaragua según los tratados entre ambos países, teniendo en cuenta que Darthés es brasileño y no puede ser extraditado.