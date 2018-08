Catherine Fulop: "No tengo la oportunidad de mimar a mi mamá porque esta en Venezuela"

La actriz comenzó a exteriorizar su congoja mientras dialogaba sobre los lugares de su infancia y los seres queridos que extraña, como por ejemplo, su madre.





"La distancia duele porque pierdes el día a día con tus seres queridos. Me duele pensar que no estoy compartiendo estos años con ella. Siento que soy una mujer madura, que tengo otra serenidad y podría sentarme tranquilamente con ella y mimarla, pero no tengo esa oportunidad. Menos con lo que está pasando en mi país...", se lamentó.





Luego, habló de Venezuela: "Me duele muchísimo, tengo una tristeza constante porque no sé si le veo salida a lo que está pasando. Es muy fuerte porque la gente pregunta: '¿Venezuela es tan así como dicen?' Sí, y más".





Visiblemente emocionada, disparó contra el Gobierno de Nicolás Maduro: "La gente en Venezuela se está muriendo de hambre. Se robaron el futuro de los jóvenes, no hay educación y no hay futuro. No hay nada más horrible que pensar que en donde naciste no te podés desarrollar".





"A mí me dieron trabajo acá y encontré el amor. Tuve que pelearla y ganarme mi lugar, pero llegar con las manos vacías acá y ver a todos esos muchachos... En las estaciones de servicio, en los estacionamientos... Muchachos jóvenes, venezolanos que no tienen futuro. Me da mucho dolor", dijo.





"Espero que en algún momento esto termine y podamos volver. ¡Yo no! Mi casa está acá. Pero para que puedan volver los venezolanos a reconstruir ese bello país", concluyó Cathy.