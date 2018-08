CFK: "No me arrepiento de nada de lo que hice"

La senadora del FPV Cristina Kirchner afirmó esta noche que no se "arrepiente de nada" de lo que hizo en su gestión y señaló que "si algo faltaba para consagrar el uso del Poder Judicial para la persecución política era esta causa", en referencia a la investigación sobre el presunto pago de coimas en la obra pública en su gestión.





"No. No me arrepiento de nada de lo que hice. De lo que me arrepiento es de no haber sido lo suficientemente inteligente o amplia para poder persuadir de que lo que estábamos haciendo había mejorado la situación de muchísimos argentinos y la posición del país", señaló.





La ex presidenta remarcó además que hay en la Argentina una "utilización del Poder Judicial como un instrumento de persecución y proscripción de dirigentes populares" y lo comparó con lo ocurrido en Brasil con el ex jefe de Estado Luiz Inacio Lula Da Silva.





Seguidamente le apuntó al Bloque Justicialista de Miguel Pichetto y afirmó: "Estas cosas no le pasan a cualquiera. Si los cualquiera votan lo que quiere el poder de turno, les votan reforma previsional, no les pasa. Estas persecuciones les pasan a los que creemos en algo y defendemos ese algo".





cristina senado



