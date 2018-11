Comienza la contracumbre encabezada por Cristina

La líder de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner encabezará este lunes en el club Ferro Carril Oeste, junto a la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff, la primera jornada de la llamada "contracumbre" del G20, que tendrá como invitados a otras figuras del progresismo regional como el ex mandatario uruguayo José Mujica, el ex candidato presidencial del PT de Brasil Fernando Haddad y el vicepresidente de Bolivia , Álvaro García Linera.