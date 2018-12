Confirmaron el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Fernández

Los ex funcionarios de menor rango que estaban presos y quedan libres son Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa; Hernán Del Río, chofer de José María Olazagasti, secretario de Julio De Vido; Ezequiel García, ex director de Energías Renovables del Ministerio de Planificación; y Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación. El resto de los ex funcionarios seguirán presos, entre ellos está De Vido, Baratta o Rafael Llorens, entre otros.