Coppola sobre los hijos de Maradona en Cuba: "No tenía conocimiento real de esta situación"

Guillermo Coppola habló en "Intrusos", América, sobre la noticia que confirmó el abogado Matías Morla de los tres hijos que tiene Diego Maradona en Cuba.

"Ya algo había hablando Matías hace un tiempo. Entiendo que Matías viajó por este tema en su momento", indicó Guillermo, quien fue amigo íntimo del Diez muchos años.

"¿Me sorprende? Sí. Yo estuve desde enero de 2000 hasta noviembre de 2003", recordó el ex manager. recordó el ex manager.

"Salíamos con Diego, teníamos cosas (con mujeres), más que eso no puedo decir. No tenía conocimiento real de esta situación", explicó. "No recuerdo ninguna Adonay de Cuba", sentenció.