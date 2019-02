Cosquín Rock, un festival de música con todas las tendencias

Comenzó en las sierras cordobesas la décimo novena edición del festival musical vinculado al rock más longevo de latinoamérica. La primera jornada comenzó a pasado el mediodía y duró hasta la madrugada profunda. Asistieron 65.000 personas que disfrutaron una jornada con muchas novedades y grandes clásicos.

Abrieron las puertas del predio, y automáticamente las personas invadieron el lugar. En cada espacio disponible para pasar un día a todo ritmo, se encontraba personal dispuesto a despejar dudas. Dónde está el puesto de hidratación más cercano, la ubicación de los sanitarios, el camino más corto para llegar al escenario donde toca tu banda favorita. También avisarte en qué cantina hay menos fila, darte una mano si estás perdida o asesorarte en la ubicación de los servicios del predio. Se llaman los InfoRockers, y están para ayudarte. Se identifican fácilmente por su vestimenta, que de noche está iluminada, y podes consultarles lo que necesites.

Por qué hay que venir a Cosquín Rock. las ofertas vinculadas al mundo del espectáculo son variadas. Lo que empezó siendo en el 2001 un festival exclusivo de rock, hoy es un espacio donde conviven géneros que si bien pertenecen al mismo universo, no requieren de exclusividad ni etiqueta firme. A esto se suma una variada propuesta gastronómica y opciones para practicar deportes. Síntoma de época, es difícil hoy catalogar qué es qué. Mejor dicho, no es necesario. En cuanto a lo exclusivamente musical, lo concreto es que en Cosquín se encuentran todas las tendencias: rock and roll, punk, pop, tecno pop, heavy metal, hip hop, fusiones latinas, rock alternativo, barrial, indie, y así podemos seguir hasta agotar stock. Si bien es cierto que hace algunos largos años la propuesta se fue abriendo a mundo paralelos a la ortodoxia rockera, este versión 2019 contiene una novedad que está en boca de muchos: El Trap.

Presencia rosarina: en el escenario Córdoba X, se presentó Pvlso. Hoy es el turno de Inercia en el mismo espacio, y de Indios en el espacio alternativo naranja!

Espacio alternativo: con este título se presenta la carpa de color naranja que contiene a la mayoría de artistas de Trap. Muchos de los exponentes iniciaron su carrera en los torneos de freestyle. De hecho, la jornada abrió con Slim Dee (Córdoba) y Tata, y seguido la primera batalla FREESTYLE MASTER SERIES, la liga deportiva de batallas de freestyle más rigurosa del momento. El formato son cinco rounds de desafíos de improvisación, en concordancia un show visual. Lit Killah es el exponente del Trap con más recorrido que cierra la jordana emparentada al género, antes de que a las 21hs, en el mismo espacio Los Auténticos Decadentes presenten por primera vez su MTV UNPLUGGED, titulado Fiesta Nacional –repiten hoy, a la misma hora-. El público se queda. En la carpa naranja convive lo tradicional, y lo que se viene.

A caminar! 10 Hectáreas entre el escenario norte y el sur. En el medio, se ramifican seductoras propuestas. Ir y venir, o viceversa, es un axioma impredecible. Cuanto querés saber todo lo que hiciste, la actividad física quizás es mayor a la cantidad de bandas que pudiste escuchar.

De Argentina para el mundo: Cada año se suman shows internacionales, y a su vez la propuesta de Cosquín Rock aterriza otros países. De esta manera, se puede disfrutar de la presencia de artistas internacionales, que se sorprenden con el público argentino. En el primer día fue el turno de los españoles Izal, y los uruguayos No te va gustar y La Vela Puerca.

Cruces y versiones: Los festivales de música tienen algo inevitable. La confraternidad entre colegas, y las invitaciones a compartir el momento. Se dio que Rally Barrionuevo fue invitado por La Vela Puerca en la canción 'Luna de Neuquén'. Y también suceden cosas que dejan marcas indelebles. Por ejemplo Richard Coleman siendo guitarrista de Skay Beilinson. Y son frecuentes las versiones que seducen públicos nuevos en propuestas clásicas: No te va Gustar cita a Sumo con Mañana en el abasto, Usted Señálemelo a Los Abuelos de la nada con Sintonía Americana, Massacre y All tomorrow parties de Velvet undreground, y Turf elevando Jump de Van Halen, antes de despertar el primer gran agite de la tarde en el escenario sur con su canción 'Yo me quiero casar, y ud'.

No se lo pierde nadie: Una inmensidad de almas de un lado a otro, recorriendo el predio, escuchando, disfrutando. Y entre sol y sierras, personalidades de la cultura y el deporte nacional se mezclan con pibes y pibas que les preguntan si realmente son ellos, antes de sacar sus cámaras y concretar una historia en alguna red social. Así se puede ver tanto a Juampi Sorín (ex capitán de la selección argentina de fútbol), como a Semilla Bucciareli (ex redonditos de ricota). Tampoco los mismo músicos evitan el contacto con colegas, y fue emocionante ver como Andrián Dárgelos (Babasónicos) y Santiago Motorizado (El mató a un policía motorizado) intercambiaban ideas entre camarines.

¿Un relax? De un punto al otro, no hay lugar para el descanso. Mientras un escenario despeja el sonido en la sierras, antes de alcanzar el otro, te cruzas con deportes increíbles. Hay opciones para escalar, practicar slakline y mirar, y admirar, el motocross.

Podés comer muy bien e hidratarte: Ají es la propuesta donde el Mercado Gourmet se presenta y comer es una invitación al disfrute total. Si bien es la costumbre este espacio, se suma este año Mercado Alberdi Pop UP, la versión itinerante del mercado gastronómico recientemente inaugurado en Plaza de la Música, Córdoba. En estos lugares se puede encontrar el tradicional choripán, o sándwich de bondiola, como propuestas gourmet, menús veganos, vegetarianos, o alimentos aptos para celíacos. También se destacan los puestos de agua gratis para hidratarse durante toda la jornada.