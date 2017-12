Crearán una comisión investigadora por el submarino ARA San Juan

La Cámara de Diputados aprobó hoy un proyecto que crea una comisión investigadora bicameral para investigar los motivos de la desaparición del submarino ARA San Juan, que en 360 días deberá presentar un informe final con las conclusiones de su tarea, como habían pedido los familiares de los tripulantes de la embarcación.



El plenario legislativo aprobó y giró al Senado esta iniciativa tras aprobar el proyecto de reforma tributaria en una sesión especial que concluyó hoy minutos después de las 4.20 y que se había iniciado el lunes a la tarde y pasó a un cuarto intermedio ayer a la mañana tras aprobar los cambios a la ley de Movilidad Jubilatoria.



El diputado kirchnerista Guillermo Carmona realizó la propuesta que consensuó con el resto de las fuerzas políticas para crear una comisión bicameral para investigar la desaparición del submarino, cuyo paradero se desconoce desde mediados de noviembre y está siendo buscado por la Armada.



De acuerdo a la iniciativa esa comisión estará integrada por seis diputados y seis senadores elegidos respetando la pluralidad de los bloques parlamentarios, y contará con la participación de tres ex ministerio de la Armada que tengan un rango no inferior a Contraalmirante, y dos militares o civiles expertos en defensa.



Uno de los puntos que se agregó a pedido del kirchnerista Horacio Pietragalla Corti -nieto recuperado-, que esos militares no tengan ningún proceso vinculado con los delitos de lesa humanidad.



La creación de esa comisión que debe ser respaldada por el Senado deberá producir un informe en un plazo 360 días desde que se formaliza su constitución.