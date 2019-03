Cristina dijo que vuelve el viernes al país y mostró la historia clínica de su hija

La ex presidenta Cristina Kirchner confirmó este jueves a través de las redes sociales, con una serie de tuits, que el viernes regresa al país desde Cuba, y agradeció a los profesionales médicos que están atendiendo a su hija Florencia en La habana, además de publicar la carátula de su historia clínica.

"En una hora parto desde La Habana hacia Buenos Aires. La foto que ves es la del CIMEQ, el centro de referencia de salud en Cuba, en el que Florencia continúa con sus análisis y su tratamiento ambulatorio", dijo la ex presidenta en el primero de los seis tuits que publicó desde las 12.30.

"El viernes, en Tribunales, presentaremos el resumen de la historia clínica de Florencia donde se detallan los diagnósticos médicos sobre su salud. Fue ella, en virtud de las mentiras y falsedades publicadas en estos días, quien me pidió que se conozcan públicamente", sostuvo Cristina Kirchner en el tuit en el que adjunta la foto de la historia clínica de su hija.

"A todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su afecto y su fuerza, muchísimas gracias de corazón. Y finalmente, a las autoridades de la República de Cuba... gracias infinitas por toda su solidaridad"

Según el resúmen de la historia clínica publicada, que firma el médico especialista Hall Smith y el director del centro de investigaciones médico quirúrgicas (CIMEQ), Roberto Castellano Gutierrez, Florencia Kirchner padece "síndrome purpúrico en estudio polineuropatía sensitiva desmielizante de etiología desconocida. Amenorrea en estudio. Bajo peso corporal. Linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada".

En otros de los seis tuits que este mediodía publicó la ex presidenta en las redes sociales, explicó que la decisión de hacer público el diagnóstico médico de Florencia fue decisión de su propia hija.

"Piensa que de este modo terminará el circo de violencia sobre ella y su estado de salud... No sé... La verdad es que me hubiera gustado no tener que hacerlo, pero es tanto el odio y la violencia que ejercen contra su persona, que tal vez tenga razón", tuiteó la senadora.

florencia.jpg "Que en realidad, sabiendo cómo funciona el tándem Partido Judicial-Medios de Comunicación, ni bien se presente el certificado en mesa de entradas, sólo es una cuestión de tiempo su filtración a los medios y su difusión masiva. Así está hoy la Argentina", sostuvo Cristina Kirchner en otro breve tuit.

"Para los médicos y auxiliares que trabajan en el CIMEQ de La Habana, todo mi reconocimiento y agradecimiento. Especialmente al Dr. Roberto Castellanos Gutiérrez y al Dr. Charles Hall Smith, por su capacidad pero sobre todo por su humanidad, "dijo la ex mandataria en otro de los mensajes subidos a la red.

"A todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su afecto y su fuerza, muchísimas gracias de corazón. Y finalmente, a las autoridades de la República de Cuba... gracias infinitas por toda su solidaridad", dijo en el último mensaje.

La ex presidenta viajó a Cuba el pasado 14 de marzo, argumentando que su hija estaba imposibilitada de volar de regreso a la Argentina por problemas de salud.

Fuente: La Capital