Cristina: "Esta Ley no obligaba a abortar a nadie"

La senadora Cristina Fernández de Kirchner votó a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero previamente al voto fue una de las últimas oradoras de la histórica sesión.

"Nunca es gratis oponerse o trabajar contra el status quo", explicó la ex presidenta.

"Yo siempre he votado por la vida y he gobernado por y para la vida", explicó la senadora nacional

Más allá de nuestras creencias y convicciones, todas respetables, más allá de estas cuestiones cuando se rechace, esto es lo más grave de esa noche... se puede estar de acuerdo o no, pero estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo y la situación va a seguir siendo la misma", manifestó

"Si yo tuviera la certeza que rechazando la media sanción. No hay más abortos, no tendría dudas en levantar la mano. El problema es que este cuerpo va a rechazar la media sanción y van a seguir produciéndose los abortos en Argentina y ahí ya es un problema de respuesta de los senadores a un problema que existe", explicó la senadora.

"Las que me hicieron cambiar la opinión fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a las calles", señaló la ex Presidenta.

"Esta ley no va a salir esta noche, será el año que viene o el otro"

"Hoy no estamos discutiendo ninguna respuesta, estamos bajando la cortina. No tenemos que rechazar, tenemos que proponer una alternativa", aseguró y agregó que "esta ley no obligaba a abortar a nadie"