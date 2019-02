Cristina Kirchner pidió suspender el inicio del juicio en su contra

La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió que se suspenda el inicio del juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz hasta tanto se concluyan las pericias dispuestas en la instrucción suplementaria.



El pedido fue presentado el viernes pasado a última hora por el abogado Carlos Beraldi ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que le va a preguntar al cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia cuánto demorará en arribar a una conclusión en relación a las pericias en curso.

El abogado de la ex presidenta solicitó que el juicio no comience el 26 de febrero, como está previsto, porque aún no concluyó una pericia ordenada sobre el TOF 2 para determinar si hubo o no sobreprecios en algunas de las obras investigadas en la causas que instruyó en primera instancia el juez Julián Ercolini.



Fuentes judiciales informaron que el TOF 2 le correrá vista del pedido a las querellas y al fiscal de juicio, Diego Luciani, para que opinen al respecto.



El TOF 2 podría postergar el inicio del juicio si la respuesta de los peritos de la Corte es que falta aún un tiempo considerable para concluir la pericia.

En la causa se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública durante la gestión kirchnerista en favor del empresario detenido Lázaro Báez.