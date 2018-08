Cuadernos: Stornelli aseguró que López aportó "pruebas sensibles"

"Todos los días nos volvemos a asombrar; es una cosa que parece no tener fin", sostuvo el integrante del Ministerio Público respecto a la marcha del expediente judicial que investiga el presunto pago de coimas a funcionarios del Gobierno anterior.





En diálogo con América, Stornelli destacó el accionar judicial en este expediente: "Yo creo que vamos a acercarnos día a día. Creo estar hablando por el juez (federal Claudio Bonadio), porque nos conocemos hace muchos años".





Respecto al rol de José López como "arrepentido", el fiscal evitó dar precisiones sobre los datos que aportó el tucumano, pero destacó que su declaración es "una prueba muy sensible".





"No puedo hacer ninguna evaluación; si bien el juez homologó el acuerdo, es una prueba muy sensible. El juez dispuso que se mantenga en secreto; yo creo que López está en sus facultades mentales pero no soy perito", manifestó.





Y agregó: "Lo único que puedo decir es que pude estar sentado mano a mano con él y la presencia del defensor y pudimos tener una charla muy sincera, no veo que sea un hombre desquiciado".





Asimismo, Stornelli contó que a lo largo de la investigación se generaron "cosas que son novedosas" en su historia en la Justicia.





"Por ejemplo, a muchos imputados muchas veces los empujó la presión familiar (a colaborar)", relató.





Finalmente, señaló que el Bonadio está analizando la declaración del financista Ernesto Clarens para definir si lo acepta como imputado colaborador en la causa: "El juez está evaluando las declaraciones que hizo en el marco de un acuerdo con la Fiscalía; si esas declaraciones no convencen al juez, no van a ser usadas en la causa y seguiremos buscando pruebas por otros lugares".





El fiscal de la causa de los cuadernos, Carlos Stornelli, en La Cornisa



