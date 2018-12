Darthés acusó a Fardín de haberle querido darle un beso durante la gira

El actor Juan Darthés aseguró hoy que fue la actriz Thelma Fardin la que se le "insinuó" e intentó darle un beso durante la gira artística que ambos compartieron por Nicaragua en 2009, cuando ella tenía 16 años.

"Ella golpeó la puerta de mi habitación, yo la saqué de la habitación, le dije, '¿estás loca?, ¿qué te pasa?, vos tenés un novio'. Yo le dije que mis hijos tenían la misma edad de ella", sostuvo Darthés durante una entrevista concedida al canal de televisión América 24.

Darthés insistió en que "no es verdad" lo que contó Fardin en su denuncia pública sobre abuso sexual y agregó: "Yo le dije, 'Thelma, vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá'. Ella se me insinuó, se me acercó me quiso dar un beso y yo le dije, 'qué te pasa'. Su novio era Juan Guilera".

Fuente: Diario UNO de Mendoza