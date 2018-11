De Vido vuelve a reclamar contra los arrepentidos

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido amplió su indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio en la causa por los cuadernos y, tras reiterar su pedido de sobreseimiento, le reclamó que comience a "verificar las declaraciones de los arrepentidos".





El exfuncionario declaró por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz, donde se encuentra detenido, y en ese marco insistió en su "absoluta falta de participación y responsabilidad en los eventos" que se investigan en el caso, originado en los cuadernos con detalles de las supuestas coimas en la obra pública.





"Tanto usted como el Sr. Fiscal (Carlos Stornelli) tienen que comenzar de inmediato con la tarea de verificar las declaraciones de sus "arrepentidos". Ellos no se corroboran con las afirmaciones de otros de sus propios "arrepentidos" sino a través de la incorporación de elementos de prueba concretos, objetivos y veraces que permitan concluir en la credibilidad de dichos testimonios", resaltó De Vido.





Ante el magistrado federal, el ex ministro subrayó: "Una vez más requeriré de V.S. el dictado de mi sobreseimiento inmediato atendiendo a que no se da ninguno de los presupuestos que habilita la prosecución de la presente pesquisa en relación a mi persona".





En una jornada en la que también ampliaron sus indagatorias Roberto Baratta y José María Olazagasti, De Vido se quejó de las "incongruencias, inconsistencias e irregularidades que se desprenden del presente proceso".





"Más allá que no exista secreto de sumario en términos legales, sigue vigente un estado de oscurantismo total respecto del devenir de la investigación, que no encuentra límites temporales ni ningún otro tipo de reglas, y que impide conocer la prueba en la que el Sr. Fiscal y el magistrado instructor construyen esta imputación absolutamente mendaz", cuestionó el exfuncionario.





Para De Vido, "a raíz de fotocopias de unos supuestos cuadernos" se "salió a la caza indiscriminada de una serie de personas -exfuncionarios y empresarios- a los que se los extorsionó para que manifestaran cualquier cosa".





Se trató de la tercera declaración indagatoria del exfuncionario nacional, solicitada por Bonadio la semana pasada, para imputarle nuevos hechos.