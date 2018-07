Desde la Fundación Huesped desmintieron a Albino y explicaron qué relación hay entre el VIH y la porcelana

A través de un comunicado, la Fundación Huésped, criticó con dureza los dichos del doctor Abel Albino con respecto a la ineficacia del preservativo a la hora de prevenir la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo el VIH.





La organización que tiene una larga tradición en prevención y promoción de los derechos para garantizar el acceso a la salud y reducir el impacto de las enfermedades con foco en VIH/sida, consideró como "barbaridad" los comentarios vertidos en el senado con el médico mendocino.





Además explicaron la relación de la porcelana con el virus del Sida.





El comunicado:





Comunicado abierto de los Dres. Alberto Kornblihtt y Pedro Cahn sobre dichos del Dr. Abel Albino





Entre las barbaridades que hemos escuchado de la exposición del Dr. Abel Albino en las audiencias del Senado hay una que merece una aclaración particular.





El Dr. Albino afirmó que el profiláctico no protege de nada, porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana. La elección del material porcelana como contraposición al látex de los preservativos no es inocente y tiene por objeto generar miedo en la población.





En efecto, los virus fueron descubiertos en 1899 como agentes infecciosos que, a diferencia de las bacterias, pasaban de largo por filtros porosos de porcelana no esmaltada. Los poros de esos filtros son lo suficientemente grandes como para que pase el agua, lo que en ella esté disuelto y los virus, pero demasiado pequeños como para que pase una bacteria, un hongo o un protozoario. El latex es impermeable, no tiene poros como la porcelana no esmaltada. A menos que se rompa, el preservativo es seguro.





Además los virus, como el HIV, son parásitos obligados intracelulares. En este sentido, las células infectadas con virus HIV que podrían ser causa de una transmisión son tan grandes que no pasan los filtros de porcelana y, por supuesto, tampoco atraviesan el impermeable látex.





Los legisladores deben distinguir entre la ciencia y la pseudociencia, entre el rigor y la ignorancia.





Alberto Kornblihtt. Biólogo Molecular. Investigador Superior del Conicet. Profesor Titular Plenario de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los EEUU





Pedro Cahn. Director Científico de Fundaciòn Huèsped. Ex presidente de la Sociedad Internacional de SIDA. Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires