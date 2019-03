Dos mujeres y un varón, los hijos que reconoció Maradona en Cuba

Después de haber revelado la noticia de que Diego Maradona tiene tres hijos en Cuba, Matías Morla estuvo en El diario de Mariana y aportó más detalles del nuevo escándalo maradoniano.

Cuando Mariana Fabbiani le preguntó por el sexo de esos hijos de El Diez, el abogado precisó: "Con una pareja, con quien tuvo una relación más estable, tuvo un hombre y una mujer, que creo que se llevan dos años de diferencia. Y hay otra chica que tuvo con otra mujer. Esa fue una relación ocasional".

"¿No quiso conocerlos?", indagó la conductora. "Los conoció en el entierro de Fidel Castro, en Santiago de Cuba (diciembre de 2016). Antes habían hablado conmigo para que se conozcan, y se conocieron", detalló Morla.

¿No tienen su apellido?", consultó Fabbiani. "No. En el momento en que se reconozcan legalmente lo van a tener. Diego no tiene pensado ir a Cuba este año, pero él cumple con la manutención. Yo me encargo de eso", sostuvo el letrado.

"¿Cuántos años tienen estos chicos?", preguntó Mariana. "De 18 a 20 años, aproximadamente. Son muy educados", reveló Morla.

Después, Marina Calabró le preguntó si una de las madres era Adonay Fruto. "Diego me dijo recién que no quiere que se sepan los nombres de las madres ni de los hijos", señaló el abogado.

