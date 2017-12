La CGT rechazó hoy los "despidos", tanto en el sector público como en el privado, y criticó que el año "no termina de la mejor forma para los trabajadores".



En un comunicado, la central obrera afirmó: "La CGT se hace eco de la preocupación de cientos de familias de trabajadores que en la última semana han perdido su empleo".



"En forma inoportuna y contradiciendo el discurso oficial, se han producido ceses en la actividad pública que fueron acompañados por similares actitudes del empresariado privado", señaló.



Además, sostuvo: "La CGT manifiesta su rechazo ante los despidos incausados, se solidariza con los gremios en lucha en cada actividad y, nuevamente, rechaza cualquier tipo de represión que pretenda acallar la protesta social".



"El año no termina de la mejor forma para los trabajadores. Y el 2018, empezará aún peor para muchos de ellos que ya no tendrán su fuente de ingresos para sus familias", apuntó.



Cuestionó que "en el caso del sector público, el achicamiento del Estado se hace no sólo a expensas de sus destinatarios, esto es la población en general, sino de los propios trabajadores públicos que pierden sus empleos y con ellos ganan en la incertidumbre de su porvenir".



"No es menos el sector privado en donde en actividades claramente afectadas por la importación descontrolada, la competencia desleal y la escasa política de defensa de las economías regionales, el empresariado vernáculo pretende aprovechar las oportunidades de lucro achicando costo", se quejó.



Fuente: Diario UNO de Mendoza