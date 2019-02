El contador Manzanares reveló cómo Muñoz lavó dinero de los Kirchner

El contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, afirmó ante la Justicia que escondió un bolso con 20 millones de dólares en la casa de la madre de Néstor Kirchner en Río Gallegos y que esa plata era usada por su secretario Daniel Muñoz cada vez que compraba propiedades para lavar dinero de la corrupción.

Según un informe exclusivo de La Nación, Manzanares, que declaró como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli, alimenta la sospecha de que el dinero que manejaba el secretario de los Kirchner no era suyo, sino de Néstor Kirchner.

Tras su declaración aceptó incorporarse al programa de Protección de Testigos e Imputados. Ahora sigue detenido, en un lugar desconocido, y custodiado.

Declaró que Muñoz le entregó un bolso con 20 millones de dólares para que lo guardara en la casa de la madre de Kirchner. Y que sacaba de ahí la plata para comprar propiedades. La casa de María Ostocic, donde vivió hasta después de la muerte de Kirchner, está en 25 de Mayo al 400 de Río Gallegos, a cuatro cuadras del centro y a dos de la casa que los Kirchner ocuparon entre 2003 y 2007.

La casa de la madre de Néstor Kirchner fue objeto de un operativo de la Policía Federal en los últimos días, reveló el matutino porteño.

La viuda Pochetti

El juez federal Claudio Bonadio, al procesar a la viuda de Muñoz, explicó que por un lado había una organización criminal liderada por Cristina Kirchner, dedicada a la recaudación ilegal de dinero de empresarios que tenían negocios con el Estado. Y en paralelo existió una organización de lavado de dinero creada por Daniel Muñoz y sus testaferros para blanquear esos fondos de la organización comandada por Cristina Kirchner.

Bonadio citó en su resolución la declaración de la viuda Pochetti y de Juan Manuel Campillo, exministro de Economía de Santa Cruz y encargado de los fondos de la organización en Suiza.

Según La Nación, Pochetti le dijo al fiscal:

"Si bien a medida que se fueron comprando esas propiedades, yo iba tomando dimensión de las inversiones, llegó un momento en que Daniel no podía ocultarme más la situación, porque veía que todo el tiempo compraba una nueva propiedad. Ahí empecé a averiguar y él me respondió que estaba poniendo la plata en ladrillos, que tenía que invertir, que tenía que poner la plata en ladrillos, como dice el jefe. Yo entendía que la plata venía de ahí. En realidad no sé si la plata era de Néstor o si la compartían. Es un secreto que se llevaron los dos a la tumba".